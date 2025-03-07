Adana'da uyuşturucu satıcılarına dev operasyon: Onlarca şüpheli yakalandı

Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu satıcılarına dev operasyon: Onlarca şüpheli yakalandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 76 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesinde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik bir hafta boyunca çalışma gerçekleştirdi.

Sokaklarda ve parklarda gerçekleştirilen operasyonlarda, 10,86 gram sentetik uyuşturucunun ham maddesi, 104,50 gram sentetik uyuşturucu, 4,69 gram esrar ve 218 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucularla ilgili 76 şüpheli gözaltına alındı.

Son Haberler
Kayserispor ile Başakşehir 32. randevuda
Kayserispor ile Başakşehir 32. randevuda
Mimar Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu! Müge Anlı canlı yayında duyurdu
Mimar Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu! Müge Anlı canlı yayında duyurdu
Sanatı geleceğe taşıyan teknoloji! Yapay zeka ve kayıp eserler
Sanatı geleceğe taşıyan teknoloji! Yapay zeka ve kayıp eserler
Fenerbahçe’nin yenilgisi Avrupa’da büyük ses getirdi: ‘Tarihi zafer’ olarak nitelediler
Fenerbahçe’nin yenilgisi Avrupa’da büyük ses getirdi: ‘Tarihi zafer’ olarak nitelediler
Esra Ezmeci’yi şoke eden Ramazan sorusu! Hatlar karıştı
Esra Ezmeci’yi şoke eden Ramazan sorusu! Hatlar karıştı