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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 11:18
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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satanları belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları araştırmayla 20 şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

Şafak vakti 21 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3'ü kadın 20 zanlı yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 40 kilo 318 gram esrar, 1 kilo 172 gram sentetik uyuşturucu, 50 uyuşturucu etkili hap ile ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Bu arada, dedektör köpeğin, esrarın kokusunu almasını önlemek için uyuşturucu paketlerinin arasına kahve döküldüğü tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

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