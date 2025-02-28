Adana'da uyuşturucu tacirinin yönetimi bu kadarına da pes dedirtti

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Adana’da uyuşturucu satıcısının zulası bu kadarına da pes dedirtti. Narkotik polisi durduğu aracın içerisinde şofbenin içerisine çoraba zula edilmiş uyuşturucu hapları ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı hafif ticari aracın, önünü keserek durdurdu.

Sürücü Uğur E. (35) ile Fevzi E.'nin (20) indirildiği araçta, narkotik dedektör köpek "Uzi" ile arama yapıldı. Uzi arka koltuktaki kutuya tepki verince ekipler, kutu açıldı. Kutuda bulunan şofbenin içerisinde çoraba sarılı 806 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde; satış yapmadıklarını, uyuşturucu hapları kendilerinin kullandığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur E. ile Fevzi E., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Uyuşturucu tacirinin yönetimi bu kadarına da pes dedirtti

Uyuşturucu tacirinin yönetimi bu kadarına da pes dedirtti

Uyuşturucu tacirinin yönetimi bu kadarına da pes dedirtti

Uyuşturucu tacirinin yönetimi bu kadarına da pes dedirtti

Uyuşturucu tacirinin yönetimi bu kadarına da pes dedirtti

Uyuşturucu tacirinin yönetimi bu kadarına da pes dedirtti

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