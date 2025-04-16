Adana'da uyuşturucuyu satamadan yakalandı

Kaynak: İHA
Adana'da uyuşturucuyu satamadan yakalandı

Adana polis, almış olduğu ihbar üzerine bir şahsın evinde yaptığı aramada 4 kilo 300 gram bonzai üretilecek 71 paket halinde ham madde ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli B.G.'nin (34). uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin evine baskın düzenledi. Evde yapılan detaylı aramada, yatak altına gizlenmiş 71 paket halinde toplam 43,48 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddeyle yaklaşık 4 kilo 300 gram bonzai üretilebildiği öğrenildi. Şüpheli B.G., ifadesinde uyuşturucu satıcısı ya da kullanıcısı olmadığını ileri sürerek kendini savunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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