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Adana'da kaya düşen otomobilde ölen öğretmenlerin yakınlarından okula ziyaret

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobilde ölen öğretmenlerin yakınları, öğrencilerle bir araya geldi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 18:15
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Adana'da üzerine kaya düşen otomobilde ölen öğretmenlerin yakınlarından okula ziyaret

Adana'da kaya düşen otomobilde ölen öğretmenlerin yakınlarından okula ziyaret
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Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Feke ilçesi yolunda, 6 Nisan'da meydana gelen heyelanda, üzerine kaya devrilen otomobilde hayatını kaybeden öğretmenler Pınar Kılıç, Rahime Topak ile Dilek Altıparmak'ın yakınları Himmetli İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Merhume öğretmenler, ailelerin ve öğrencilerin katılımıyla sınıflarında anıldı. Öğrenciler, ölen öğretmenleri için yazdıkları şiirleri okudu.

Dilek Altıparmak'ın annesi Fatma Altıparmak, müdür yardımcısının odasında yer alan kızının fotoğrafının önüne çiçek bıraktı.

Daha sonra Dilek Altıparmak'ın annesi Fatma, babası Emin, kardeşleri Fatih ve Şirin Altıparmak, Pınar Kılıç'ın eşi Muhammed Ali Kılıç ve Rahime Topak'ın eşi Mehmet Topak, yanlarında getirdikleri çeşitli hediyeleri öğrencilere dağıttı.

Himmetli İlkokulu ve Ortaokulunda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak, seyir halinde oldukları otomobilin üzerine 6 Nisan'da Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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