Adana'da vahşet: 3 kişi boğazları kesilmiş olarak bulundu

Adana'da bir evde Yusuf Tehci (64) ile eşi Hüsne (61) ve kız kardeşi Semiha Tehci'nin (53) boğazları kesilerek öldürülmüş cansız bedenleri bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi.

Yenidoğan Mahallesi'nde internet altyapısı için bulunan bir iletişim firmasının ekipleri, Yusuf Tehçi'nin (63) iki katlı müstakil evinin kapısını çaldı.

Ekipler, randevularına rağmen ev sahibi kapıyı açmayınca çevreyi kontrol etti.

Kan izleri gören iletişim firması ekipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Ayrıca dolmuş şoförü Yusuf Tehci'nin evine giden yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu onlar da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Yusuf Tehçi, karısı Hüsne Tehçi (61) ve kız kardeşi Semiha Tehçi'nin (53) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ve boğazları kesilerek öldürülmüş cesediyle karşılaştı.

Evde inceleme yapan ekipler, ailenin kahvaltı yaptıktan sonra olayın yaşandığını belirledi. Acı haberi alan aile yakınları, evin bulunduğu sokağa gelerek sinir krizi geçirdi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Evde polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sürüyor.

İncelemenin ardından 3 kişinin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.