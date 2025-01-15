Adana'da vahşet: 3 kişi boğazları kesilmiş olarak bulundu

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA
Adana'da vahşet: 3 kişi boğazları kesilmiş olarak bulundu

Adana'da bir evde Yusuf Tehci (64) ile eşi Hüsne (61) ve kız kardeşi Semiha Tehci'nin (53) boğazları kesilerek öldürülmüş cansız bedenleri bulundu.

Adana'da bir evde Yusuf Tehci (64) ile eşi Hüsne (61) ve kız kardeşi Semiha Tehci'nin (53) boğazları kesilerek öldürülmüş cansız bedenleri bulundu.

Adana'da vahşet: 3 kişi boğazları kesilmiş olarak bulundu

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi.

Yenidoğan Mahallesi'nde internet altyapısı için bulunan bir iletişim firmasının ekipleri, Yusuf Tehçi'nin (63) iki katlı müstakil evinin kapısını çaldı.

Ekipler, randevularına rağmen ev sahibi kapıyı açmayınca çevreyi kontrol etti.

Kan izleri gören iletişim firması ekipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Ayrıca dolmuş şoförü Yusuf Tehci'nin evine giden yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu onlar da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Adana'da vahşet: 3 kişi boğazları kesilmiş olarak bulundu

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Yusuf Tehçi, karısı Hüsne Tehçi (61) ve kız kardeşi Semiha Tehçi'nin (53) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ve boğazları kesilerek öldürülmüş cesediyle karşılaştı.

Adana'da vahşet: 3 kişi boğazları kesilmiş olarak bulundu

Evde inceleme yapan ekipler, ailenin kahvaltı yaptıktan sonra olayın yaşandığını belirledi. Acı haberi alan aile yakınları, evin bulunduğu sokağa gelerek sinir krizi geçirdi.

Adana'da vahşet: 3 kişi boğazları kesilmiş olarak bulundu

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da vahşet: 3 kişi boğazları kesilmiş olarak bulundu

Evde polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Adana'da vahşet: 3 kişi boğazları kesilmiş olarak bulundu

İncelemenin ardından 3 kişinin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Son Haberler
Baltık Denizi'nde tansiyon artıyor: İsveç savaş gemileri yola çıktı
Baltık Denizi'nde tansiyon artıyor: İsveç savaş gemileri yola çıktı
Türkiye, enerjide yaptığı yatırımların meyvelerini topluyor!
Türkiye, enerjide yaptığı yatırımların meyvelerini topluyor!
Şiddetli yağış sonrası sitenin istinat duvarı çöktü
Şiddetli yağış sonrası sitenin istinat duvarı çöktü
Trabzon'da amatör küme maçında ortalık karıştı!
Trabzon'da amatör küme maçında ortalık karıştı!
Semt pazarında şok itiraf: Afgan kadın Ümit Özdağ'a açıkladı
Semt pazarında şok itiraf: Afgan kadın Ümit Özdağ'a açıkladı