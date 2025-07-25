Adana'da vahşet! Baba, çocuklarını miras yüzünden vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana'da vahşet! Baba, çocuklarını miras yüzünden vurdu

Adana'da bir baba, miras yüzünden tartıştığı 2 oğlunu av tüfeğiyle defalarca ateş ederek vurdu. Oğullardan birisi hayatını kaybetti diğeri ağır yaralandı.

Olay, 24 Temmuz günü akşam saatlerinde Adana Seyhan ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, baba E.K. (69), oğulları Nihat (42) ve Mesut K. (34) ile miras yüzünden tartıştı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Adana'da vahşet! Baba, çocuklarını miras yüzünden vurdu

Kavga sırasında baba E.K., av tüfeği ile oğulları Nihat ve Mesut K.'ye defalarca ateş açarak kaçtı. Ağabey ve kardeşi ise kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Nihat K.'nin hayatını kaybettiğini tespit ederken ağır yaralanan Mesut K.'yi hastaneye kaldırdı.

Adana'da vahşet! Baba, çocuklarını miras yüzünden vurdu​​​​​​​

Adana İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kısa sürede baba E.K.'yi yakaladı.

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