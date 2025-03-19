Adana’da yağmur sonrası yollar göle döndü! Öğrenciler servis aracından böyle tahliye edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Adana’da sağanak yağış, bazı cadde ve sokaklarda su baskınlarına yol açtı. Yağmur nedeniyle mahsur kalan öğrenci servisi, itfaiye ekiplerinin sırtında taşıdığı öğrencilerle kurtarıldı.

Kent merkezinin kuzeybatı bölgesinde saat 11.30 sıralarında sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kısa süreli sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, bina saçaklarının altına sığınarak korunmaya çalıştı. Trafikte ilerlemeye çalışan araç sürücüleri de zorluk yaşadı. Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi 87037 Sokak'ta bir öğrenci servisi su birikintisinde mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçtaki öğrencileri araçtan çıkarıp sırtlarında taşıyarak kurtardı. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Adana’da yağmur sonrası yollar göle döndü! Öğrenciler servis aracından böyle tahliye edildi

Adana’da yağmur sonrası yollar göle döndü! Öğrenciler servis aracından böyle tahliye edildi

Adana’da yağmur sonrası yollar göle döndü! Öğrenciler servis aracından böyle tahliye edildi

Adana’da yağmur sonrası yollar göle döndü! Öğrenciler servis aracından böyle tahliye edildi

Adana’da yağmur sonrası yollar göle döndü! Öğrenciler servis aracından böyle tahliye edildi

Adana’da yağmur sonrası yollar göle döndü! Öğrenciler servis aracından böyle tahliye edildi

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