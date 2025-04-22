Adana'da yangın çıkan evde bir kişi ölü bulundu

Kaynak: AA
Adana'da yangın çıkan evde bir kişi ölü bulundu

Adana'da yangın çıkan apartman dairesinde bir kişinin cesedi bulundu.

Adana'nın Çukurova ilçesinde apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin 9 katlı binanın 4. katındaki yangına müdahalesi sırasında bina kontrollü olarak tahliye edildi.

BİR EVDE CESET BULUNDU

Diğer katlara sıçramadan söndürülen yangın sonrası dairede araştırma yapan ekipler, evde yalnız yaşadığı belirtilen Mustafa Özkan'ın (41) cesedini buldu.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Özkan'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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