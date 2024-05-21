Adana'da yasaklandı. Valilik duyurdu

Adana'da yasaklandı. Valilik duyurdu
Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana Valiliği ilde anız yakmayı yasaklayarak para cezasının uygulanacağını belirtti.
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Adana'da yasaklandı. Valilik duyurdu 1

Adana Valiliği’nden dikkat çeken bir uyarı yapıldı.

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Adana'da yasaklandı. Valilik duyurdu 2

Valilik kentte anız yakmanın yasak olduğunu açıkladı.

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Adana'da yasaklandı. Valilik duyurdu 3

Valiliğin yaptığı açıklamada anız yakana idari para cezası kesileceği belirtildi.

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Adana'da yasaklandı. Valilik duyurdu 4

Adana valiliği yasağa rağmen anız yakana dekar başına 386 TL para cezası verilecek.

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Adana'da yasaklandı. Valilik duyurdu 5

Valilik açıklamasında anız yakma işleminin orman ve sulak alanlara bitişik olması ve meskun mahallerde gerçekleştirilmesi durumunda ise cezanın beş kat artırılacağını duyurdu.

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Adana'da yasaklandı. Valilik duyurdu 6

Öte yandan valilik kontrolünde anız yakılmasına da izin verilmeyeceği vurgulandı.

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Adana'da yasaklandı. Valilik duyurdu 7

Çevre Kanunu'nda yer alan ve yılda ikinci ürün ekilen yörelerde valiliklerin sorumluluk ve kontrolünde anız yakılmasını mümkün kılan karar Adana’da uygulanmayacak.

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Adana'da yasaklandı. Valilik duyurdu 8
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Adana'da yasaklandı. Valilik duyurdu 9
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Adana'da yasaklandı. Valilik duyurdu 10
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