Adana'da yasaklandı. Valilik duyurdu

Adana Valiliği’nden dikkat çeken bir uyarı yapıldı.
Valilik kentte anız yakmanın yasak olduğunu açıkladı.
Valiliğin yaptığı açıklamada anız yakana idari para cezası kesileceği belirtildi.
Adana valiliği yasağa rağmen anız yakana dekar başına 386 TL para cezası verilecek.
Valilik açıklamasında anız yakma işleminin orman ve sulak alanlara bitişik olması ve meskun mahallerde gerçekleştirilmesi durumunda ise cezanın beş kat artırılacağını duyurdu.
Öte yandan valilik kontrolünde anız yakılmasına da izin verilmeyeceği vurgulandı.
Çevre Kanunu'nda yer alan ve yılda ikinci ürün ekilen yörelerde valiliklerin sorumluluk ve kontrolünde anız yakılmasını mümkün kılan karar Adana’da uygulanmayacak.