11 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ukraynalılar Adana'da Rusya'yı protesto etti

 Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerinde sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 18:35
Takip Et

Adana'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

Ukraynalılar Adana'da Rusya'yı protesto etti
+
Aa
-

Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeleri ve savaşın başlamasıyla kente gelen Ukraynalılar, Atatürk Parkı'nda toplanarak saldırıları protesto etti.

Slogan atan gruptaki bazı kadınlar gözyaşlarını tutamadı.

Dernek Başkanı İrem Tarı, gazetecilere, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bunu tüm ülkelerin anlamasını ve kabul etmesini istediklerini söyleyen Tarı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepkilerini dile getirdi.
Tarı, "Lütfen bize destek çıkın. Bugün bizim evimize geliyor, çocuklarımızı öldürüyor, bombalıyor. Dün yüzden fazla roket atıldı Ukrayna vatandaşlarına, çok kaybımız var. Lütfen herkes ayağa kalksın, Putin'e müdahale etmelerini rica ediyoruz. Bugün bizim evimize geldi, yarın sizin evinize gelecek. Kimse bunu düşünemiyor mu?" ifadesini kullandı.

Grup slogan attıktan sonra dağıldı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine bir zam daha geldi
1
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
2
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
3
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
4
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu
5
﻿Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu
﻿Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
6
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
7
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
﻿ Kastamonu’da iki katlı ahşap ev ve ahır yangında küle döndü 
﻿ Kastamonu’da iki katlı ahşap ev ve ahır yangında küle döndü 
﻿ Kastamonu’da iki katlı ahşap ev ve ahır yangında küle döndü 
﻿Mersin'de icra saldırısı
﻿Mersin'de icra saldırısı
﻿Mersin'de icra saldırısı
﻿Honduras'ta bir gazeteci öldürüldü
﻿Honduras'ta bir gazeteci öldürüldü
﻿Honduras'ta bir gazeteci öldürüldü
﻿Ukraynalılar Adana'da Rusya'yı protesto etti
﻿Ukraynalılar Adana'da Rusya'yı protesto etti
﻿Ukraynalılar Adana'da Rusya'yı protesto etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.