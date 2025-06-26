Adana'da yeğenini diri diri yakıp suçu ağabeyine attı! Kan donduran olayda gerçeği güvenlik kamerası ortaya çıkardı

Olay, 7 Haziran Cumartesi günü Seyhan ilçesi Bey Mahallesi’nde gerçekleşti.

İddiaya göre, 16 yaşındaki Deniz K., arife günü cezaevinden şartlı tahliye olan babası Yusuf K.’nin (53) yanına giderken, amcası O.K. (52) hızla geldi.

ÜZERİNE YANICI MADDE DÖKÜP KAÇTI

Ağabeyiyle miras yüzünden yıllardır husumetli olan amca, yanında arkadaşı bulunan yeğeninin üzerine yanıcı madde döküp ateşe vererek kaçtı.

“AĞABEYİN OĞLUMU YAKTI”

O.K., 112’yi arayıp “Ağabeyim oğlunu yaktı” diyerek ihbarda bulundu. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri genci hastaneye kaldırdı.

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Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek olayı amca O.K.’nin gerçekleştirdiğini belirledi.

AMCA TUTUKLANDI, YEĞEN HASTANEDE

Gözaltına alınan şüpheli amca, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Deniz K.’nin vücudunda 2. ve 3. derece yanıklarla yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

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KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Olayın dehşet verici anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, amcasının elinde bir şişeyle hızla gelip yeğenine yanıcı madde dökerek ateşe verdiği, gencin ise yanarak koştuğu anlar saniye saniye kaydedildi.

“FUTBOLCU OLACAKTIM”

Yoğun bakımda tedavi gören Deniz K., futbolcu olma hayalini dile getirerek, “Birçok hayalim vardı. Futbolcu olacaktım, Türkiye derecelerim ve madalyalarım vardı. Beni bu hale soktu. Allah cezasını versin” diyerek amcasına sitem etti.

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