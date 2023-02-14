Adana’da yıkılan 11 binanın 15 müteahhit ve mühendisine gözaltı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremden etkilenen Adana’da 13 bina yıkıldı ve 418 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan felaketin ardından harekete geçen Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında ‘Olası kastla yaralama ve öldürme’ suçundan yakalama kararı çıkarılan ve aralarında yıkılan 11 binanın müteahhitleri, inşaat mühendisleri, statikten sorumlu fenni mesul ve kooperatif yöneticilerin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilen 15 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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