Adana’da yıkım kavgası! Kaymakamlık binasının camlarını kırdılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana’da yıkım kavgası! Kaymakamlık binasının camlarını kırdılar

Adana Karataş’ta 138 kaçak yapı yıkılırken, Kaymakamlık binasına taşlı saldırı düzenleyen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Binanın camlarını kıran ve kaçak yapı sahiplerince azmettirildiği değerlendirilen H.G. adli makamlarca tutuklandı.

Karataş Kaymakamlığı koordinesinde 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü sahil boyunca yer alan 5 ayrı bölgede, toplam 138 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. Yürütmeyi durdurma kararı alan yapılar hariç olmak üzere tüm kaçak yapılar, gece ve gündüz yürütülen çalışmalarla yıkıldı.

1 Haziran'da kamu yararı gözetilerek gerçekleştirilen yıkım çalışmalarına tepki gösteren H.G. isimli bir şahıs, Karataş Kaymakamlığı binasına taşla saldırıda bulunması üzerine gözaltına alındı. Binanın camlarını kıran ve kaçak yapı sahiplerince azmettirildiği değerlendirilen H.G. adli makamlarca tutuklandı. Olaya karıştığı belirlenerek gözaltına alınan M.Y. ile S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana’da yıkım kavgası! Kaymakamlık camları kırdılar

Adana’da yıkım kavgası! Kaymakamlık camları kırdılar

Adana’da yıkım kavgası! Kaymakamlık camları kırdılar

Adana’da yıkım kavgası! Kaymakamlık camları kırdılar

Adana’da yıkım kavgası! Kaymakamlık camları kırdılar

Adana’da yıkım kavgası! Kaymakamlık camları kırdılar

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