Çocuğun ayağında kırık tespit edilirken, genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Olay, bugün Yılan Kalesi'nde meydana geldi. Ailesiyle keyifli bir geziye çıkan minik E.E., surlardan geçerken dengesini kaybederek yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki kayalık alana düştü. Kazayı fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye hızla 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine intikal eden kurtarma ekipleri, yaralı çocuğun durumunu değerlendirerek sedyeye aldı. Engebeli arazi koşullarında yaklaşık 1 kilometre taşıma operasyonu gerçekleştiren personel, E.E.'yi ambulansa ulaştırdı.

Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne acilen nakledilen küçük çocuk, burada yapılan muayenede ayağında kırık teşhisi konuldu.Yetkililer, çocuğun tedavisinin devam ettiğini ve hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etti. Aile, olayın şokunu atlatmaya çalışırken, yetkililer tarihi kalelerde doğa yürüyüşü sırasında dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.