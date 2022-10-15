Adana'da yıldırım isabet eden cami hasar gördü

Bucak Mahallesi'ndeki camiye, öğle namazının kılınmasından 20 dakika sonra yıldırım isabet etti. Caminin elektrik tesisatı ve ses sistemi hasar görürken, kapı ve pencereleri de kırıldı. İmam Erkan Yılmaz ve muhtar Mahmut Divaroğlu, camide incelemelerde bulundu. Muhtar Divaroğlu, minaredeki paratonerin de hasar gördüğünü belirterek, "Buraya tıpkı bomba düşmüş gibi bir durum var" dedi.