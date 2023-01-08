8 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Adana’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 21:01
Takip Et

Adana’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Adana’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
+
Aa
-



Kaza, akşam saat 18.15’de Kozan-Adana karayolu Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde meydana geldi. 01 U 0429 plakalı yolcu minibüsü ile 31 AAD 005 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada yolcu minibüsü ve otomobilde bulunan Selda Yüksek (26), Ömer Taşyürek (39), Meltem Aktaş (31), Melike İnceler (31), Havva Gök (27), Halil Kallıkçı (31), Erdal Avluklu (50), Emre Karacan (16), Eda İlhan (23), Dursun Topçu (80), Burcuhan Uyanık (20), Beyza Sarıboğa (26) ve Abdullah İdem (40) yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı ile kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
1
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
2
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
3
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
4
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
5
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
6
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Chelsea 18 yaşındaki Santos'a servet ödedi
7
﻿Chelsea 18 yaşındaki Santos'a servet ödedi
﻿Chelsea 18 yaşındaki Santos'a servet ödedi
﻿Senegal’de 38 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası 3 günlük yas
﻿Senegal’de 38 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası 3 günlük yas
﻿Senegal’de 38 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası 3 günlük yas
﻿Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden Donanma Komutanlığına ziyaret
﻿Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden Donanma Komutanlığına ziyaret
﻿Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden Donanma Komutanlığına ziyaret
﻿Adana’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
﻿Adana’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
﻿Adana’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
﻿Kuşadası'nda deprem
﻿Kuşadası'nda deprem
﻿Kuşadası'nda deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.