Adana'da yürek yakan fotoğraf! Çaresizce bakakaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana'da yürek yakan fotoğraf! Çaresizce bakakaldı

Adana'da motosikletin tıra arkadan çarpması sonucu kadın ölürken, kocası ağır yaralandı. Kaza yerine gelen kadının bir akrabasının cesedin başında oturup kalması yürekleri dağladı.

Seyhan ilçesinde, Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana gelen kazada, Ercan Togay’ın kullandığı motosiklet, M.K. (60) yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ercan Togay ve arkasındaki eşi Havva Togay yere düştü.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ercan Togay’ı hastaneye kaldırırken, Havva Togay’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen kadının bir akrabasının, cesedin başında oturup kalması yürekleri dağladı. Yapılan incelemelerin ardından Havva Togay’ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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