Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanık F.B. SEGBİS ile bağlandı, avukatı salonda hazır bulundu.
Savcı mütalaasında, 12 Ağustos 2024 gecesi Sakarya Mahallesi’ndeki evinde 41,06 gram sentetik uyuşturucuyu poşete gizleyip motosikletli alıcıya satarken yakalanan sanığın, sabıkalı olması da gözetilerek “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan cezalandırılmasını talep etti.Sanık F.B. suçlamaları reddederek beraat ve tahliye talep etti.
Mahkeme, F.B’yi 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdı, tutukluluk halinin devamına hükmetti.