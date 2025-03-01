Adana’da zincirleme kaza: Yaralılar var

Kaynak: İHA
Adana’da zincirleme kaza: Yaralılar var

Adana'da 3 aracın karıştığı, zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adana'da 3 aracın karıştığı, zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada bir cipin aydınlatma direğine de çarpması sonucu direk yan yattı.

1-001.jpgEdinilen bilgiye göre, kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 01 AUT 646 plakalı Volkswagen marka cip, önce ışıkta bekleyen 01 PB 877 plakalı Toyota marka otomobile arkadan çarptı. Ardından da yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp durdu. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği yan yattı.

2-002.jpgBu sırada otomobil ise 01 DIM 92 plakalı Toyota marka cipe arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ve Cankur sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi Cankur ekiplerince çıkartılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.

4.jpgKaza sonucu otomobillerde maddi hasar oluşurken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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