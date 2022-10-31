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Düğün konvoyunda korkunç kaza 

Adana'nın Kozan ilçesinde Kadir Karatosun (26) yönetimindeki 01 ADG 48 plakalı otomobil, düğün konvoyunda sollama yaptığı esnada karşı yönden gelen Ali Çörekli (21) yönetimindeki 01 SF 080 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 sürücü de yaralandı. 

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 06:46
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Adana'daki düğün konvoyunda korkunç kaza 

Düğün konvoyunda korkunç kaza 
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İHA'nın haberine göre, kaza saat 23.30 sularında Kozan-Kadirli kara yolu, hayvan pazarı mevkiinde gerçekleşti. Kadir Karatosun (26) yönetimindeki 01 ADG 48 plakalı otomobil, düğün konvoyunda sollama yaptığı esnada karşı yönden gelen Ali Çörekli (21) yönetimindeki 01 SF 080 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç sürücüsü de yaralandı.

Kaza yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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