Adana’daki kuzen cinayetine 4 tutuklama

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde, borç meselesi yüzünden husumetli olduğu galerici Hakan Işık’ı (45) trafikte tabancayla vurarak öldüren kuzeni Emre Işık (30) ve olayla bağlantısı olduğu iddia edilen babası Erdal, ağabeyi Erdi ve kuzeni Nejat Işık, saklandıkları adreste yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Olay, dün sabah saat 08.30 sıralarında İmamoğlu ilçesinin Hürriyet Mahallesi Şehit Osman Tatar Caddesi’nde meydana geldi. Galerici Emre Işık, otomobiliyle seyir halindeyken kavşakta, borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu ve aynı mesleği yapan kuzeni Hakan Işık’ın kullandığı otomobili fark etti. Otomobilinden inen Emre Işık, belinden çıkardığı tabancayla kuzenine defalarca ateş etti ve ardından koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hakan Işık, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hakan Işık’ın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatan İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emre Işık’ın Ceyhan ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Eve düzenlenen operasyonda, Emre Işık ile olayla bağlantılı oldukları iddia edilen babası Erdal, ağabeyi Erdi ve kuzeni Nejat Işık gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.