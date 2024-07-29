Adana’daki orman yangını evleri tehdit ediyor. Yangının evlere sıçramaması için bunu yaptı

Adana’nın Kozan ilçesinde sabaha karşı orman yangını çıktı. Yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana sıçradı. Yangına uçak ve helikopterlerle birlikte havadan ve karadan 280 personel müdahale ediyor.

Orman yangının yerleşim alanlarını tehlikeye sokması nedeniyle 10 ev tahliye edildi. Öte yandan bir vatandaş yangının evlere sıçramaması için tarlasını sürdü.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, yangın koordinasyon merkezinde orman yangın söndürme ekipleri ile birlikte kriz masası kurarak olay yerinde yangın söndürme çalışmalarını takip ediyor. Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip ile müdahale sürüyor.

ANTALYA’DAKİ YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA

Öte yandan Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangın kısmen kontrol altına alınırken elektrik direğinden çıktığı düşünülüyor. Antalya Valisi Hulusi Şahin yaptığı açıklamada yangının 60 hektarlık bir alanı etkilediğini belirterek 30 evin tedbir amaçlı boşaltıldığını söyledi. Ekipler yangına müdahale için soğutma çalışmalarına devam ediyor.