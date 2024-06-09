Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İHA
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde anız yakımı nedeniyle çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Karaisalı ilçesine bağlı Köprülü Mahallesi'nde, saat 15.00 civarında anız yakımı nedeniyle orman yangını çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, Adana Orman Bölge Müdürlüğü Karaisalı Orman İşletme Şefliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine intikal etti. Ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Şu anda yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Önceki gece de benzer şekilde anız yakımı nedeniyle orman yangını çıkmış ve yine söndürülmüştü. Yetkililer, anız yakmanın ağır cezaları olduğuna dair uyarılarda bulunuyor.

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