Adana’daki orman yangınında şüpheliler tutuklandı

Kaynak: İHA
Adana’daki orman yangınında şüpheliler tutuklandı

Adana'da meydana gelen yangına yönelik başlatılan soruşturmada şüpheliler gözaltına alınmıştı. Yangına neden olduğu tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Adana’nın Aladağ, Kozan ve Sarıçam ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alınırken, yangına sebep olduğu öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Adana Orman İşletme Müdürlüğü sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Aladağ ilçesinde Kökez ve Çataloluk, Kozan ilçesinde Henüzçakırı, Sarıçam ilçesinde ise Yarımca Mahallelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alınmıştır. Ekiplerin hızlı müdahale ettiği, 'Yeşil Vatan Kahramanları"nın soğutma çalışmaları sürüyor. Yangınları söndürmeye, gönüllüler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri de destek verdi. Yangına sebep oldukları tespit edilen 3 kişi tutuklandı" denildi.

Adana Orman İşletme Müdürlüğü, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak şöyle devam etti:

"Ateş yakmayalım, Yeşil Vatan’ı hep birlikte koruyalım. Duman ya da ateş gördüğümüzde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayalım. Millet, devlet, vatan nöbetindeyiz."

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