Adana’daki suç örgütü çökertildi

Kaynak: Haber Merkezi
Adana’daki suç örgütü çökertildi

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen Kuyu 17 operasyonlarında bir suç örgütü çökertildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Adana merkezli 4 ilde düzenlene Kuyu 17 operasyonlarının detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Elebaşılığını Ahmet Kurt’un yaptığı bir suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Ayrıca yapılan operasyonlar sonucunda 15 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların nitelikli yağma, mala zarar verme, kasten yaralama, silahla tehdit suçlarını taşıdıkları yapılan aramalarda av tüfekleri, alacak verecek defteri, mağdurların haklarından zorla feragat ettiğine dair zorla doldurtulan dilekçeleri de ele geçirildi.

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