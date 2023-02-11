﻿47 yaralı İstanbul’a getirildi

İHA’nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Göçük altından çıkarılan yaralıların bazıları askeri kargo uçaklarıyla büyükşehirlere naklediliyor.

Gece saatlerinde Adana’dan İstanbul’a 47 yaralı taşıyan askeri kargo uçağı Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Askeri kargo uçağıyla gelen 47 yaralı, asker ve sağlık çalışanları tarafından sedyelerle ambulanslara taşındı. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı kargo uçağında 47 yaralının yanı sıra 20 refakatçi ve aralarında doktorların da bulunduğu 20 sağlık personelinin olduğu öğrenildi. Ambulanslara bindirilen yaralı depremzedeler, İstanbul’da bulunan hastanelere nakil edildi.