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Tayyip'ten Beşiktaş açıklaması

Transfer döneminin son gününde Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı stoper Tayyip Talha Sanuç, futbola başladığında bugünlerin hayali ile yaşadığını söyledi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 18:19
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Adana'dan gelen Tayyip Talha Sanuç: Beşiktaş çocukluk hayalimdi

Tayyip'ten Beşiktaş açıklaması
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Milli arayı İstanbul'da kalarak ve çalışarak geçiren Beşiktaş'ın başarılı stoperi Tayyip Talha Sanuç, alt yapıya başladığı gün kendisine; "Ben de Beşiktaş'ta oynayabilirim" dediğini ve bu hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı futbolcu, BRTV'de yayınlanan Futbol Arenası programına telefonla katıldı. Daha önce Adana Demirspor ile Spor Toto 1. Lig ve Spor Toto Süper Lig'de yıldız isimlerle oynadığını belirten Sanuç, artık daha da fazla yıldızla bir arada olduğunu ve gelişimine katkı sağladığını aktararak, "Bildiğiniz üzere Adana Demirspor'da kadroda çok büyük isimler vardı. Spor Toto Süper Lig'e yükseldiğimizde de o çıta daha yukarı çıkmıştı. Mario Balotelli gibi oyuncularla oynamak, onlarla antrenman yapmak bana çok şey katmıştı. Gelişimime çok büyük katkısı olmuştu. Şu an Beşiktaş'tayım ve bu çıtayı daha da yükseğe çıkarmak için elimden geleni yapıyorum. Çok önemli, çok büyük isimler, çok kaliteli ayaklar var. Kulübe geldiğim ilk günden beri herkes çok sıcakkanlı. Biliyorsunuz adaptasyon süreci performans için çok önemlidir. Adaptasyon sürecimiz en hızlı şekilde ilerletiyorum şu anda. Takıma çok çabuk alıştım. Hoca da bu konuda bana çok yardımcı oldu. Tesislerde aile ortamı var" dedi.

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