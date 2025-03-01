Adana'dan puan çıkartan Bodrum FK çıkışını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın ilk maçında Adana Demirspor - Bodrum FK'yi konuk ettiği maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
5. dakikada Cenk Şen'in ceza sahasında uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Tolga kalender'in vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.
18. dakikada Okita'nın sağ kanattan pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Puscas'ın şutunda top kaleci Vedat Karakuş'tan oyun alanına döndü.
33. dakikada Fredy'in sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topta Puscas ve kaleci Vedat Karakuş arasında oluşan karambol sonrası kaleye giden topu Arda Kurtulan çizgiden çıkardı.
48. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Okita'nın şutunda top ağlara gitti ancak ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.
56. dakikada Bardhi'in sol kanattan kullandığı köşe atışında kafayla topu yerden sektiren Ajeti'nin vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
75. dakikada rakip ceza sahasından atılan uzun topta Ozan Demirbağ'dan önce kalesini terk eden kaleci Diogo Sousa kafayla topu uzaklaştırdı.