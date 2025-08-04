Adanalı depremzededen kura isyanı!

6 Şubat 2023 depremlerinde evini kaybeden depremzede Ali Ercan, hak sahibi olmasına rağmen konut kurasına dahil edilmediğini belirterek hukuki mücadele başlattı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Kurttepe Mahallesi'ndeki Cihangir Apartmanı'nda yaşayan Ercan, “Kurada adaletsizlik yapıldı, hakkım engelleniyor” diyerek isyan etti.

6 Şubat 2023 depremlerinde evini kaybeden Adanalı Ali Ercan, hak sahibi olmasına rağmen konut kurasına alınmadığını iddia ederek hukuki mücadele başlattı.

Ercan, binasının önce hafif hasarlı raporlandığını, itirazları üzerine orta hasarlı olarak güncellendiğini belirtti. Hak sahipliği başvurusunu tamamlayan Ercan, 6. kura çekiminde konut alamazken, 19 Haziran 2025’teki 7. etap kurasına da dahil edilmediğini öğrendi.

Gerekçe olarak gösterilen mahkeme sürecine tepki gösteren Ercan, “AFAD bana ‘sizin binadan biri dava açtı, sen de dahil sayılıyorsun, bu yüzden kuraya almadık’ dedi. Oysa mahkeme sonucu ortada. Hakkım hukuksuz şekilde elimden alınıyor” dedi.

Adana 2. İdare Mahkemesi’ne başvuran Ercan, kuraya alınmama kararının ve 7. kura çekiminin iptalini talep etti. “Bu davayı yalnızca kendim için değil, aynı şekilde kuraya alınmayan ya da hakkı yenen tüm depremzedeler için açıyorum” diyen Ercan, yetkililerden mağduriyetin giderilmesini istedi.

Ercan, “Birilerinin ihmali ya da keyfi kararı yüzünden bizlerin yeniden hayat kurma hakkı gasp edilmemeli” diyerek çağrıda bulundu.