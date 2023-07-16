'Adanalı' dizisinin Maraz Ali'si son haliyle ortaya çıktı. Oyunculuğu bırakıp İstanbul'u terk etmişti

Editör: Osmancan EROK

Adanalı dizisindeki Maraz Ali karakteriyle ünlenen Mehmet Akif Alakurt, son zamanlarda hakaret dolu paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu.

Oyunculuk kariyerine ara vererek gözlerden uzak bir hayat süren Alakurt zaman zaman paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Sosyal medya hesabını sınırlı yapan ve kendi istediği kişileri profiline ekleyen Mehmet Akif Alakurt son olarak Kaş'a yerleşmiş ve hayvan yetiştirmeye başlamıştı.

Doğayla iç içe bir hayat yaşayan Alakurt'un değişimine hayranlarından beğeni yağdı. Eski oyuncunun son halini görenler "Daha da yakışıklı olmuş" yorumlarında bulundu.