Adanalı Örümcek Adam yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adanalı Örümcek Adam yakalandı

Adana'da bir eve Örümcek Adam gibi tırmanarak balkonundan giren hırsız, 7 bin 500 TL para çaldı. Suç ortağının etrafı kollaçan ettiği 2 hırsız polisler tarafından yakalandı.

Hırsızlık olayı 29 Ağustos günü Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Umut P. 1. katta bulunan bir eve Örümcek Adam gibi tırmanarak balkona ulaştı.

Açık bırakılan kapıdan içeriye giren ve kapıyı da kapatan hırsızın bu anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

polllll.jpg

Umut P., evden çalacak para, altın gibi değerli eşyalar ararken, arkadaşı Ü.M. de etrafı kolaçan etti. Umut P., evden 7 bin 500 TL para çalarak suç ortağıyla birlikte kayıplara karıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek söz konusu şahısların yerlerini tespit etti.

pollllllllll.jpg

Her iki şüpheli de evlerinde saklanırken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son Haberler
Trabzonspor Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Trabzonspor Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
İngilizce siparişe çay bedava
İngilizce siparişe çay bedava
Traktör devrildi 'Olay yerinde sürücü hayatını kaybetti'
Traktör devrildi 'Olay yerinde sürücü hayatını kaybetti'
Varise hızlı tedavi
Varise hızlı tedavi
1902'den beri depoda duruyordu: Dünya'nın en eski belgesi gün yüzüne çıktı
1902'den beri depoda duruyordu: Dünya'nın en eski belgesi gün yüzüne çıktı