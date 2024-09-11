Adanalı Örümcek Adam yakalandı

Hırsızlık olayı 29 Ağustos günü Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Umut P. 1. katta bulunan bir eve Örümcek Adam gibi tırmanarak balkona ulaştı.

Açık bırakılan kapıdan içeriye giren ve kapıyı da kapatan hırsızın bu anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Umut P., evden çalacak para, altın gibi değerli eşyalar ararken, arkadaşı Ü.M. de etrafı kolaçan etti. Umut P., evden 7 bin 500 TL para çalarak suç ortağıyla birlikte kayıplara karıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek söz konusu şahısların yerlerini tespit etti.

Her iki şüpheli de evlerinde saklanırken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.