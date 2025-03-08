Adanalı Ronaldo Suudi Arabistan’da neye uğradığını şaşırdı: Sadece ‘Canı sağ olsun’ diyebildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Adanalı Ronaldo Suudi Arabistan’da neye uğradığını şaşırdı: Sadece ‘Canı sağ olsun’ diyebildi

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’ya olan benzerliği ile bilinen ve ‘Adanalı Ronaldo’ olarak anılan Gökmen Akdoğan, Suudi Arabistan’da büyük şok yaşadı. Akdoğan, Portekizli yıldızın tavrı sonrası sadece ‘Canı sağ olsun’ diyebildi.

Cristiano Ronaldo'ya hayranlığı ve benzerliğiyle bilinen "Adanalı Ronaldo" lakaplı Gökmen Akdoğan, Portekizli yıldızın, Al Shabab'a karşı forma giydiği maçta da tribündeydi.

Isınmaya çıkan Ronaldo, tribünde gördüğü Akdoğan'a "Kardeşim sen bana benzemiyorsun, çok çirkinsin." ifadelerini kullandı.

2120197e5e8a4e4c9e864b30d721bc6a.jpg

Bu açıklamayla ilgili olarak TRT Spor'a konuşan Gökmen Akdoğan, "Canı sağ olsun. Geçen maçta benziyorsun dedi. Takım arkadaşlarının yanına gitti bizzat Brozovic'e ne bileyim hocasına, bütün takım arkadaşlarına benziyor bana diye işaret etti. Bu maçtaki psikolojisi de benzemiyorsun dedi. Canı sağ olsun problem değil, buna kamuoyu karar versin." dedi.

ekran-goruntusu-2025-03-08-091051.png

Çocukluktan bu yana Ronaldo'ya hayran olduğunu belirten Akdoğan, "Canı sağ olsun yapacak bir şey yok. Biz yine sevmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Son Haberler
Ramazan’da mide sağlığınızı koruyun! Reflüye karşı 5 etkili öneri
Ramazan’da mide sağlığınızı koruyun! Reflüye karşı 5 etkili öneri
Trabzonspor iç sahada seriyi devam ettirmek istiyor
Trabzonspor iç sahada seriyi devam ettirmek istiyor
CHP’li Başkan’dan flaş sözler… İmamoğlu ve Özel bunları sakın duymasın!
CHP’li Başkan’dan flaş sözler… İmamoğlu ve Özel bunları sakın duymasın!
Kaçak avcılara geçit yok
Kaçak avcılara geçit yok
TÜİK rakamları verdi! O ilde kadın nüfusu erkekleri geçti
TÜİK rakamları verdi! O ilde kadın nüfusu erkekleri geçti