Adanalı Ronaldo Suudi Arabistan’da neye uğradığını şaşırdı: Sadece ‘Canı sağ olsun’ diyebildi

Cristiano Ronaldo'ya hayranlığı ve benzerliğiyle bilinen "Adanalı Ronaldo" lakaplı Gökmen Akdoğan, Portekizli yıldızın, Al Shabab'a karşı forma giydiği maçta da tribündeydi.

Isınmaya çıkan Ronaldo, tribünde gördüğü Akdoğan'a "Kardeşim sen bana benzemiyorsun, çok çirkinsin." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla ilgili olarak TRT Spor'a konuşan Gökmen Akdoğan, "Canı sağ olsun. Geçen maçta benziyorsun dedi. Takım arkadaşlarının yanına gitti bizzat Brozovic'e ne bileyim hocasına, bütün takım arkadaşlarına benziyor bana diye işaret etti. Bu maçtaki psikolojisi de benzemiyorsun dedi. Canı sağ olsun problem değil, buna kamuoyu karar versin." dedi.

Çocukluktan bu yana Ronaldo'ya hayran olduğunu belirten Akdoğan, "Canı sağ olsun yapacak bir şey yok. Biz yine sevmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.