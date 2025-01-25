Adanalılar 6 gezegenin yan yana sıralanışını izledi

Vatandaşlar, bu nadir doğa olayını gözlemlemek için yüksek bölgelere akın etti. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Uzay Bilimleri ve Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (UZAYMER) gelenler, teleskoplarla gezegenlerin sıralanmasını izledi.

KOZAN VE FEKE'DE DE GEZEGENLERİN İZLENMESİNE YOĞUN İLGİ

Adana'nın Kozan ve Feke ilçelerindeki uzay meraklıları, bu özel olayı gözlemlemek için Kozan Kalesi ve Feke Seyir Terası'na yöneldi. Burada da vatandaşlar teleskoplarla gezegenleri izleyerek nadir bir deneyim yaşadı.

ÇÜ UZAYMER MÜDÜRÜ’NDEN AÇIKLAMALAR

Çukurova Üniversitesi UZAYMER Müdürü Prof. Dr. Aysun Akyüz, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, gözlem etkinliğine büyük bir katılım olduğunu belirtti. Prof. Dr. Akyüz, “Küçük 20 santimlik 3 teleskopumuzla gezegenlerin 4’ünü gözlemleyeceğiz. Bunlar Satürn, Venüs, Jüpiter ve Mars. Uranüs ve Neptün ise teleskopla görünse de çıplak gözle görülemiyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, 6 gezegenin gözlemlenebileceği bir etkinlik düzenlediklerini belirten Akyüz, “Gezegenlerin 4’ü çıplak gözle gözlemlenebilirken, 6 tanesi teleskopla izlenebilir” diye ekledi.

GÖZLEMLERDEN MEMNUNİYET DUYAN VATANDAŞLAR

Gözlem etkinliğine katılan Ceylan Ekerer, gözlem deneyimini çok beğendiğini ve Jüpiter ile Venüs’ü küçük teleskoplarla gördüklerini belirterek, “Şansımıza hava çok güzeldi, gözlemi çok güzel bir şekilde yaptık. Böyle bir yer olduğu için şanslıyız” dedi. Ayrıca, etkinliklerin halka açık olması ve herkesin katılabilmesi de katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

NADİR BİR DOĞA OLAYI: 525 YILDA BİR

11 yaşındaki Mustafa Duha Seyhan ise gezegenlere olan ilgisini dile getirerek, “525 yılda bir olan nadir bir olay bu. Venüs’ün atmosferi nedeniyle çok fazla göremedim ama gezegenleri çok seviyorum, büyüyünce gök bilimci olmak istiyorum” dedi. Seyhan, katılmayanların bu mükemmel olayı kaçırdıklarını belirtti.

"ASTRONOT OLMAK İSTİYORUM"

Etkinliğe katılan bir diğer çocuk, Mehmet Bolut Sergi, gezegenlere olan ilgisini ve astronot olma isteğini dile getirdi. “Mars’a çıkan ilk Türk olmak istiyorum. Bu etkinlik beni çok heyecanlandırdı, çok mutluyum” diyerek etkinlikten duyduğu memnuniyeti paylaştı.

KOZAN KALESİ’NDE GÖKYÜZÜNÜ İZLEYEN VATANDAŞLAR MUTLU

Kozan Kalesi’nde teleskopla gökyüzünü izleyen Gülen Ayhan ise 4 gezegeni net bir şekilde gördüklerini, 2 gezegeni ise göremediklerini ancak etkinlikten memnun olduğunu belirtti.