Başkan, esnaf ve mahalle sakinleriyle sohbet etti, bölgedeki yerel işletmeleri ziyaret ederek vatandaşlarla birlikte ciğer yedi. Mahallede günlük yaşamı yakından gözlemleyen Başkan Ali Demirçalı, yapılan olumsuz nitelemelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Başkan Demirçalı yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Mahallemizi yapay zekâ değil, burada yaşayanların sağduyusu ve gerçekleri belirler. Yapay zekânın duygusu yoktur; bizim ve 19 Mayıs Mahallesi sakinlerinin duyguları vardır. Burası Türkiye’nin en tehlikeli değil, en güvenli mahallesidir Bugün burada koruma olmadan rahatça dolaşıyorum, herkes de dolaşabilir. Endişesi olan gelsin, birlikte gezelim. 19 Mayıs Mahallesi Türkiye’nin en güvenli mahallesidir.

19 Mayıs Mahallesi köklü bir mahalledir. Yıllardır biz buradayız. Buradaki insanlar misafirperverdir, sevgi doludur. Buradaki herkesin kapısı misafire açıktır. Burada dayanışma, yardımlaşma vardır. Burada kardeşlik, huzur vardır. Bu yapay zekâ değil sivri zekâ. Yapay zekâya ne verirsen onu alırsın. Gelsinler buradaki kardeşliği, dostluğu görsünler.”