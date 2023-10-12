'Adanalı'nın Maria'sı Zeynep Koltuk son hali ile olay oldu. Görenlerin ağzı açık kaldı

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Adanalı dizisinde Serenay Sarıkaya'nın hayat verdiği Sofia karakterinin annesi Maria'yı canlandıran Zeynep Koltuk son haliyle gündem oldu. Şimdilerde 42 yaşında olan ünlü ismi görenler aynı şeyi söyledi. Güzel oyuncunun yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı.

'Adanalı'nın Maria'sı Zeynep Koltuk son hali ile olay oldu. Görenlerin ağzı açık kaldı

Mehmet Akif Alakurt, Selin Demiratar, Serenay Sarıkaya, Oktay Kaynarca ve Tuğçe Özbudak gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı bir dönemin efsane dizisinde hayat verdiği Maria karakteriyle hafızalarımıza kazınan Zeynep Koltuk son haliyle sosyal medyayı salladı.

640xauto.webp

Sempatik tavırları ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken ünlü ismi görenler çok şaşırdı.

640xauto-1-002.webp

Şimdilerde 42 yaşında olan güzel oyuncuyu görenler 'Ne kadar değişmiş', 'Yıllar geçse de çok güzel', 'Yıllar yaramış', 'Hiç yaşlanmıyor' gibi yorumlar yaptılar.

640xauto-2-002.webp

Zeynep Koltuk 2 Ocak 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Baba tarafından Gürcü asıllı olduğu biliniyor. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında Kod Adı Kaos dizisinde yaşamıştır. 2007 yılında Bizim Evin Halleri dizisinde Neva Ulusoy karakterine hayat verdi.

640xauto-3-001.webp

2008 yılında Adanalı dizisinde Maria karakteri ile büyük bir çıkış yakaladı.
2010 yılında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Harun'un kız kardeşi Aslı karakterini, 2013 yılında Aramızda Kalsın dizisinde muhasebeci Türkan karakterini, 2014 yılında Ezra dizisinde polis şefi Rukiye karakterini canlandırdı.

640xauto-5.webp

2019 yılında Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kuzey'in eski karısı Şule karakterini oynadı. Güzel oyuncu Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Al Sancak gibi yapımlarda da rol aldı.

640xauto-8.webp

640xauto-4.webp

640xauto-7.webp

Öne Çıkanlar
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
İsrail kara harekatına mı hazırlanıyor? Gazze sınırında sıcak saatler Dünya
İsrail kara harekatına mı hazırlanıyor? Gazze sınırında sıcak saatler
Galatasaray'da ayrılıklar başlıyor Spor
Galatasaray'da ayrılıklar başlıyor
Malatya'da deprem halayı Gündem
Malatya'da deprem halayı
Bella Thorne yeni yaşını iddialı bir kıyafetle kutladı. 24 saatte 1 milyon dolar kazanarak rekor kırmıştı Magazin
Bella Thorne yeni yaşını iddialı bir kıyafetle kutladı. 24 saatte 1 milyon dolar kazanarak rekor kırmıştı
Christophe Galtier de parayı seçti. Ronaldo'ya rakip oldu Spor
Christophe Galtier de parayı seçti. Ronaldo'ya rakip oldu
Beşiktaş'taki büyük canavarı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı Spor
Beşiktaş'taki büyük canavarı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Özgür Özel CHP kongrelerinde çıkan ‘değişimi’ işaret etti: Hevesleri kursaklarında kaldı Gündem
Özgür Özel CHP kongrelerinde çıkan ‘değişimi’ işaret etti: Hevesleri kursaklarında kaldı