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Adana-Mersin-Adana bölgesel tren seferleri yeniden başladı

TCDD Taşımacılık AŞ, Adana-Mersin-Adana bölgesel trenlerinin seferlerine yeniden başladığını bildirdi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 11:23
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Adana-Mersin-Adana tren seferleri yeniden başladı

Adana-Mersin-Adana bölgesel tren seferleri yeniden başladı
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TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamada Adana-Mersin-Adana bölgesel trenlerinin seferlerine yeniden başladığı duyuruldu.

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Şirketin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgiye yer verildi:

"Adana-Mersin-Adana bölgesel trenlerimiz seferlerine yeniden başlamıştır. Gün içindeki ilk seferi Adana'dan kalkış 06.45, Mersin'den kalkış ise 07.05 olarak belirlenmiş olan seferlerle ilgili detaylı bilgiye www.tcddtasimacilik.gov.tr kurumsal internet sitemizden ulaşabilirsiniz." (AA)

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