Adana'nın eşsiz lezzeti: Sofranızdan eksik etmeyeceğiniz bamya dolması tarifi

Adana mutfağının enfes lezzetlerinden biri olan bamya dolması, yöresel tatlar arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Adana'nın diğer meşhur yemekleri kadar bilinmese de, damak zevki olan herkesin beğenisini kazanacak bir lezzete sahiptir. İşte size bamya dolmasının tarifi ve detayları...



MALZEMELER

Malzemeler

1 kg büyük boy bamya

250 gram orta yağlı dana kıyma

Yarım demet maydanoz

1 adet büyük boy kuru soğan

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber



Tuz

SOSU İÇİN

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 adet olgun domates

2-3 adet sivri biber

1 adet limon suyu

3-4 diş sarımsak

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

HAZIRLANIŞI

Bamyaların baş kısmını bıçak yardımıyla kesin ve sonradan kapak olarak kullanmak için ayırın.

Bamyaların iç kısımlarını zedelemeden dikkatlice çıkarıp temizleyin.

Tamamına aynı işlemi uyguladıktan sonra iç harcı hazırlayın.

İç harç için bir kaba kıymayı, ince rendelenmiş kuru soğanı, ince kıyılmış maydanozu ve zeytinyağını ekleyerek iyice karıştırın.

Üstüne kimyonu, kırmızı pul biberi, karabiberi ve tuzu ekleyip harcınızı karıştırmaya devam edin.

Hazırladığınız iç harcı bamyaların içine eşit şekilde doldurun ve bamyaları ayırdığınız baş kısımlarıyla kapatın.

Bamyaları düz bir tencerenin içine yan yana dizin.

Sosunu hazırlamak için sivri biberleri ince ince kıyıp tavaya alın.

Domatesi rendeleyin ve üzerine ekleyin.

Ardından 3-4 diş sarımsağı da kıyarak tavaya ilave edin.

Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağını, domates salçasını, biber salçasını, limon suyunu, tuzu, kimyonu, karabiberi ve kırmızı pul biberi ilave edip sosu ocakta pişirin.

Sos kaynadıktan sonra üzerine 1 su bardağı sıcak suyu ilave edip biraz süre daha kaynatın.

Sosu bamyaların üzerinde gezdirerek dökün.

Bamya dolmalarını orta ateşte bamyalar yumuşayana kadar pişirin ve servis edin

Kaynak: Mynet