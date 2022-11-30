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  • Bakın Türkiye’yi ne hale getirdiler. Bir tane bile Türkçe tabela yok. Burası Suriye değil Adana

Bakın Türkiye’yi ne hale getirdiler. Bir tane bile Türkçe tabela yok. Burası Suriye değil Adana

Sosyal medyadan paylaşılan farklı dildeki tabelalar paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. Adana'da çekildiği iddia edilen videoda yabancı uyrukluların yaşadığı mahallede Türkçe yazılı dükkan tabelası bulunmaması tepki çekti.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 22:05
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Adananın göçmen mahallesinde yapılan çekimde Türkçe tabelanın olmaması dikkat çekti

Bakın Türkiye’yi ne hale getirdiler. Bir tane bile Türkçe tabela yok. Burası Suriye değil Adana
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Adana'da yabancı uyrukluların yaşadığı mahalleye giden bir vatandaş, gördüklerini videoya çekti. Yaptığı çekim sırasında mahallede Türkçe tabelaya denk gelmemesini şaşırtıcı bulan vatandaş, "Türkçe tabela yok, trafik kuralları yok" dedi. 

GÖÇMEN MAHALLESİ OLARAK BİLİNİYOR

Yaklaşık 300 bin Suriyelinin yaşadığı Adana'da, "Göçmen mahallesi" olarak bilinen yabancı uyrukluların yaşadığı mahalleye giren bir vatandaşın kaydettiği görüntüler dikkat çekti. Mahalleye giden vatandaş, "Hiç Türkçe tabela yok, göremezsiniz" ifadelerini kullandı. 

Vatandaş, bölgede trafik kurallarına bile uyulmadığını ifade etti. Semih Koreken adlı vatandaşın kaydettiği görüntülerde Türkçe tabela bulmanın neredeyse imkansız olduğu görüldü.

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Bgün
30.11.2022 22:45
Bu iktidara halk oy verdi.Ne yapacaksa kabul edecek.İroni değil gerçeği böyle.Şikayet etmeye hakkı yoktur.  
 
Ülkücü bey
30.11.2022 22:44
Bizim millette yok şu aday olursa vermem yok şu aday olursa veririm durumunda sanki böyle bir lüksü kalmış gibi  
 
E
30.11.2022 22:38
ABD nin istediği ve Akp nin gerçekleştirdiği Türkiye  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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