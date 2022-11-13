﻿Duvardan kopan mermerin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Olay, Pınar Mahallesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi. 5 yaşındaki bir çocuk, evine çıkmak için asansörü çağırdı. Çocuk beklerken asansör kapısının çevresindeki duvardan sökülen mermer, büyük bir gürültü ile düştü.

Çocuk son anda mermerin altında kalmaktan kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük çocuğun ailesi müteahhide dava açacaklarını belirtti.