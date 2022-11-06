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Adana'da çaldıkları hurdaları araca yükleyip kaçtılar. O anlar kameraya yansıdı

Adana’da çaldıkları hurdaları otomobile yükleyerek kaçan 2 kişinin bölgeden kayıplara karıştığı öğrenildi. Hırsız anı güvenlik kamerasına yansırken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 16:26
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Adana'nın Seyhan ilçesinde çaldıkları hurdaları araca yükleyip kaçtılar

Adana'da çaldıkları hurdaları araca yükleyip kaçtılar. O anlar kameraya yansıdı
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Olay, saat 07.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Metal Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İş yerinin önündeki demir hurdaları çalmak isteyen 2 kişi, otomobille iş yerinin önüne geldi. Önce çevreyi gözetleyen şahıslar, hurda parçaları otomobilin bagajına yükledi.

Bagajı dolduran şüpheliler aracı kullanarak gözden kayboldu. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerine geldikten sonra hurdaların bir kısmının çalındığını fark eden iş yeri sahibi polise haber verdi.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(Kaynak: İHA)

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