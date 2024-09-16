Adanaspor 1- 1 Ankara Keçiörengücü

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor, evinde karşı karşıya geldiği Ankara Keçiörengücü'yle 1-1 berabere kaldı.
İşte maçtan dakikalar,
ADANASPOR 1 - 1 KEÇİÖRENGÜCÜ
6. dakikada Feyzi'nin pasında topla buluşan Turgay, ceza sahası dışından şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
17. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Dembele'nin şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.
54. dakikada sol kanatta topla buluşan Dembele pasını Traore'ye gönderdi. Traore, Hızır'ın müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.
56. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Eduart Rroca, vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
69. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ciss topu ceza yayı ortasında bulunan Dabo'ya aktardı. Dabo'nun sert şutunda top az farkla auta çıktı.
71. dakikada ceza sahası içerisinde kaleci Jankat'la karşı karşıya kalan Camara'nın şutunda Jankat topu uzaklaştırdı.
81. dakikada sağ kanattan Dabo ceza sahası içine girdi ve pasını aktardı. Savunmadan seken topu önünde bulan Doğukan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.