Adanaspor 2 transferi resmen duyurdu

1. Lig'de zor günler geçiren 20 hafta sonunda topladığı 15 puanla küme düşme hattında yer alan Adanaspor transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Turuncu-beyazlılar, hücum oyuncusu Mirza Cihan ve orta sahada görev alan Loret Sadiku'yu renklerine bağladığını duyurdu.
Kasımpaşa’dan transferi ettiği Saidiku ve Gaziantep FK’dan reknklerine bağladığı Chan’ın transferini sosyal medya hesabından duyurdu.
Adanaspor’umuz, sezon başında Gaziantep FK forması giyen kanat oyuncusu Mirza Cihan ile resmi sözleşmeyi imzalamıştır.— Adanaspor A.Ş. ???????? (@AdanasporResmi) January 22, 2025
Camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/ASq9MnouyG
Adanaspor’umuz, sezon başında Kasımpaşa forması giyen orta saha oyuncusu Loret Sadiku ile resmi sözleşmeyi imzalamıştır. Oyuncumuz Loret Sadiku, yarın Adana’ya gelerek antrenmanlara katılacaktır. Camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/xasbGc6IR8— Adanaspor A.Ş. ???????? (@AdanasporResmi) January 22, 2025