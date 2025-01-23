Adanaspor 2 transferi resmen duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Adanaspor 2 transferi resmen duyurdu

1. Lig ekiplerinden Adanaspor kadrosuna 2 oyuncu kattı. Adana ekibi, Saidiku ve Mirza Can’ı renklerine bağladığını duyurdu.

1. Lig'de zor günler geçiren 20 hafta sonunda topladığı 15 puanla küme düşme hattında yer alan Adanaspor transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Turuncu-beyazlılar, hücum oyuncusu Mirza Cihan ve orta sahada görev alan Loret Sadiku'yu renklerine bağladığını duyurdu.

Kasımpaşa’dan transferi ettiği Saidiku ve Gaziantep FK’dan reknklerine bağladığı Chan’ın transferini sosyal medya hesabından duyurdu.

Son Haberler
Bolu Kartalkaya'da tepki çeken görüntüler! Sosyal medya karıştı
Bolu Kartalkaya'da tepki çeken görüntüler! Sosyal medya karıştı
Birlik Sağlık-Sen'den 20 yıllık ambulansların trafiğe çıkmasına tepki
Birlik Sağlık-Sen'den 20 yıllık ambulansların trafiğe çıkmasına tepki
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın faciasında hayatını kaybeden Mert Doğan ile eşi ve iki çocuğuna son veda
Yangın faciasında hayatını kaybedenlere son veda
Bu acının tarifi yok: Doktor Kübra ve kızı için gözyaşları sel oldu
Bu acının tarifi yok: Doktor Kübra ve kızı için gözyaşları sel oldu
Adanaspor 2 transferi resmen duyurdu
Adanaspor 2 transferi resmen duyurdu