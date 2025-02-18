Adanaspor Başkanvekili oyuncuları böyle fırçaladı: Aranızda kaç puanda olduğumuzu bilmeyenler var

Kaynak: İHA

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un Başkanvekili Ergün Özden’in oyunculara yaptığı sert konuşma ortaya çıktı. Özden "İçinizde hala kaç puanda olduğumuzu bilmeyen var” dedi.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'da kötü gidişatın ardından Başkanvekili Ergün Özden'in, Ümraniyespor maçı öncesi futbolcularına yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Özden yaptığı konuşmada, "Ligde tutmak için geldik biz bu takıma, başarıyı elde etmek için geldik. Kardeşim herkes yüreğini sahaya koysun. Özveriyle oynayın. Adam bizim puanımızı bilmiyor, arkadaşına soruyor biz kaç puandayız diye. Kardeşim sen puanınızı bilmiyorsan senin bu takımda ne işin var. İnanmayan alsın valizini gitsin. Sezon sonuna kadar da parasını ödemeyen şerefsizdir. Ödeyeceğiz parasını da bütün masraflarını da" sözlerine yer verdi.

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