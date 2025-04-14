Adanaspor için tehlike çanları çalıyor!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adanaspor için tehlike çanları çalıyor!

Trendyol 1. Lig’in 34.haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Erzurumspor FK’ya 3-0 mağlup oldu.

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Erzurumspor FK'ya 3-0 mağlup oldu.

Ankaragücü'nün kalan 4 haftada 1 puan alması ya da Adanaspor'un 4 maçta 1 puan dahi kaybetmesi durumunda turuncu-beyazlılar küme düşecek.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

18. dakikada Erzurumspor FK’da Teklic’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

61.dakikada Eren Tozlu, ceza sahası içi solunda Hasan’dan kendini kurtardı ve sağ ayağıyla kayarak vuruşunu yaptı ve top ağlara gitti. 0-2

81.dakikada Adanaspor'da Oğuzhan Matur, Teklic'in sol ayağına yaptığı müdahale sonucu hakem Alpaslan Şen tarafından doğrudan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

86.dakikada Teklic, ceza sahası içinde sol çaprazdan topu Eren'e aktardı. Eren Tozlu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3

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