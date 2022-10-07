7 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Adana maçından kazanan çıkmadı. Bandırma 1 puana sevindi

Adana maçından kazanan çıkmadı. Bandırma 1 puana sevindi

Spor Toto 1. Lig'in açılış maçında Adanaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 22:18
Takip Et

Adanaspor ile Bandırmaspor yenişemedi gözler Malatya maçında

Adana maçından kazanan çıkmadı. Bandırma 1 puana sevindi
+
Aa
-

Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bandırmaspor 47. dakikada Kerim Avcı ile öne geçerken, Adanaspor'un golü 53. dakikada penaltıdan Hakan Yeşil'den geldi.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor 12, Adanaspor 8 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Adanaspor, Sakaryaspor deplasmanına gidecek. Bandırmaspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
1
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
2
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
3
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
4
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿Sedat Peker davasında ara karar: Sanıkların talepleri reddedildi
5
﻿Sedat Peker davasında ara karar: Sanıkların talepleri reddedildi
﻿Sedat Peker davasında ara karar: Sanıkların talepleri reddedildi
﻿Akşener’den Erdoğan’a ‘Esad’ tepkisi: Geç de olsa yine benim dediğime geliyorsun...
6
﻿Akşener’den Erdoğan’a ‘Esad’ tepkisi: Geç de olsa yine benim dediğime geliyorsun...
﻿Akşener’den Erdoğan’a ‘Esad’ tepkisi: Geç de olsa yine benim dediğime geliyorsun...
﻿İki bankadan dev promosyon ödemesi kararı. Harekete geçtiler
7
﻿İki bankadan dev promosyon ödemesi kararı. Harekete geçtiler
﻿İki bankadan dev promosyon ödemesi kararı. Harekete geçtiler
﻿Adana maçından kazanan çıkmadı. Bandırma 1 puana sevindi
﻿Adana maçından kazanan çıkmadı. Bandırma 1 puana sevindi
﻿Adana maçından kazanan çıkmadı. Bandırma 1 puana sevindi
﻿İsrail güçleri Batı Şeria’da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü
﻿İsrail güçleri Batı Şeria’da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü
﻿İsrail güçleri Batı Şeria’da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü
﻿İstanbul'da kimsenin bilmediği toplu cellat mezarlığı bulundu!
﻿İstanbul'da kimsenin bilmediği toplu cellat mezarlığı bulundu!
﻿İstanbul'da kimsenin bilmediği toplu cellat mezarlığı bulundu!
﻿Meksika’da doğalgaz boru hattında patlama: 1 ölü, 1 yaralı 
﻿Meksika’da doğalgaz boru hattında patlama: 1 ölü, 1 yaralı 
﻿Meksika’da doğalgaz boru hattında patlama: 1 ölü, 1 yaralı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.