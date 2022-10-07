﻿Adana maçından kazanan çıkmadı. Bandırma 1 puana sevindi

Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Bandırmaspor 47. dakikada Kerim Avcı ile öne geçerken, Adanaspor'un golü 53. dakikada penaltıdan Hakan Yeşil'den geldi.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor 12, Adanaspor 8 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Adanaspor, Sakaryaspor deplasmanına gidecek. Bandırmaspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
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