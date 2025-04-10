Adanaspor, Kocaelispor'a 4-1 mağlup oldu

Maçın henüz 5. dakikasında Ryan Isaac Mendes da Graça'ın sağ kanattan yaptığı ortada yükselen Marcos Vinicius Amaral Alves, kafa vuruşuyla Kocaelispor'u 1-0 öne geçirdi.

KOCAELİSPOR FARKI AÇIYOR

35. dakikada Samet Yalçın'ın sol kanattan yaptığı ortaya Oğulcan Çağlayan kafa vuruşuyla ağları buldurarak skoru 2-0'a taşıdı. 44. dakikada ise Rigoberto Manuel Rivas Vindel, Ryan Isaac Mendes da Graça'nın pasında ceza sahasına girerek şutunu gole çevirdi: 3-0.

ADANASPOR'DAN PENALTİ GOLÜ

47. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın elle müdahalesi penaltıyla sonuçlandı. Daniel Joao Santos Candeias, 49. dakikada penaltıyı gole çevirerek Adanaspor'un tek golünü kaydetti: 3-1.

SON DAKİKALARDA SKOR TAMAMLANDI

90+2. dakikada Ryan Isaac Mendes da Graça'nın penaltı vuruşu kaleci Korcan Çelikay tarafından kurtarılsa da, çizgi ihlali nedeniyle vuruş tekrar edildi. Graça, ikinci denemesinde topu ağlarla buluşturarak maçın skorunu 4-1 olarak belirledi.

SARI KARTLAR VE DEĞİŞİKLİKLER

Adanaspor'dan Oğuzhan Matur ve Korcan Çelikay, Kocaelispor'dan Ryan Isaac Mendes da Graça ve Muharrem Cihan sarı kart gördü. İki takım da oyuncu değişiklikleriyle maçın son bölümünde farklı arayışlara gitti.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Burak Pakkan, Mehmet Şengül, Kürşathan Akın