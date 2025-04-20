Adanaspor, Malatya'da farklı kazandı

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Adanaspor, deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Adanaspor sahadan 4-0 galip ayrıldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

8. dakikada Orkan’ın ara pasında Doğukan’dan dönen topa beklemeden vuran Orkan’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

44. dakikada Yeni Malatyaspor’da Yiğit’in ceza sahasında rakibine yaptığı hareket sonrası hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Endri Çekiçi, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 0-2

45. dakikada Adanaspor’da Yasin’in kale önüne yaptığı pas ile topla buluşan Fevzi, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 0-3

87. dakikada konuk ekipte sağ kanattan gelişen atak sonrası kale önünde topu alan Burhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-4