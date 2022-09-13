﻿Adanaspor'da bir dönem sona erdi

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Mustafa Kaplan ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Mustafa Kaplan ile çıktığı 5 maçta 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'de 14. sırada yer alıyor.