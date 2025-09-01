Adanaspor'a şok! İcra davası açıldı

Adanaspor’a bir icra davası daha açıldı. 3 milyon liranın üzerindeki alacağı bulunan bir güvenlik firması mahkemeye başvurdu.

Adanaspor’da ekonomik sıkıntılar devam ediyor. Turuncu-beyazlı ekibe stadyumda güvenlik hizmetleri veren Rönesans Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri firması tarafından daha önce icra davası açılmış, bu kapsamda kulübün otobüsü haciz edilmiş ve yediemin deposuna çekilmişti.

Güvenlik firmasının avukatları, Adanaspor Başkanı Ergin Göleli ile Adanaspor A.Ş sahibi Deniz Aras hakkında "Alacaklıyı zarara uğratma kastıyla mevcudu eksiltmek" suçlamasıyla mahkemeye başvurdu.

Bu kapsamda Ergin Göleli ile şirket sahibi Deniz Aras hakkında Adana 2. İcra Ceza Mahkemesi'nde bir icra davası daha açıldı.

Öte yandan, güvenlik şirketinin 3 milyon TL'nin üzerinde alacağı olduğu öğrenildi.